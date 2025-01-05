Стали известны районы Новосибирска, где чаще всего совершают убийства

Названы районы города с наибольшим числом убийств.

Как сообщает портал Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в Ленинском, Кировском и Октябрьском районе чаще всего происходят убийства и покушения на убийство. Статистика приводится с 2000-го года и по настоящее время.

Уточняется, что сейчас в Новосибирске насчитывается более чем 500 нераскрытых уголовных делах, которые были возбуждены по фактам подобных преступлений на территории города.

Напомним, что с начала 2025 года в Новосибирске пресекли 57 нарушений общественного порядка