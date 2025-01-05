В Новосибирске Александр Ельцов назначен гендиректором «СпецТрансСтроя»

В компании «СпецТрансСтрой» сменился генеральный директор.

По информации портала Rusprofile, с 27 декабря 2024 года генеральным директором ООО «Специальное и транспортное строительство» был назначен Александр Ельцов.

Известно, что с 4 января 2003 года он занимал должность директора производственной компании «Союз», которая в результате была ликвидирована в 2012 году.

Ранее Сиб.фм писал о том, что экс-руководитель компании «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов больше не имеет полномочий действовать от имени организации, так как, по информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, его вместе с заместителем Виталием Сукачом подозревают в хищении 87 миллионов рублей, выделенных на строительство станции водоочистки в Татарске Новосибирской области в рамках проекта «Чистая вода». По данным ведомства, с мая 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые использовали служебное положение для завышения стоимости насосного оборудования через фиктивные коммерческие предложения, что привело к значительному ущербу для государства.