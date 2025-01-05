В Новосибирске больше недели ищут 37-летнего мужчину с татуировками

Мужчину разыскивают в Новосибирске уже больше недели.

В группе «ЛизаАлерт» социальной сети ВКонтакте сообщили, что с 29 декабря 2024 года в Новосибирске ищут 37-летнего Максима Палея. Последний раз мужчину видели в Советском районе.

Приметы пропавшего: нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые.

Особые приметы: татуировки на обоих плечах.

В день исчезновения Максим был одет в куртку цвета хаки, штаны зелёно-камуфляжного цвета, чёрные кроссовки и серую шапку.

Если вы обладаете данными о местонахождении пропавшего, просьба позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или 112.