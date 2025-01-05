В Новосибирске назвали прогноз погоды на январь-2025

Стала известна погода на текущий месяц в Новосибирске.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в январе 2025 года средняя температура составит от -16 до -18 градусов.

Ночью температура будет колебаться от -18 до -11 градусов, а днем — от -1 до -10 градусов.

В конце месяца ожидается заметное похолодание — ночью температура воздуха опустится до -30 градусов, а днем — до -18.

Также снегопады пройдут в начале и середине месяца.

Напомним, что почти 800 снегоуборочных машин ежедневно выходят на дороги Новосибирской области