В Новосибирске поддержали инициативу запрета обхода ЕГЭ для абитуриентов

О запрете обхода ЕГЭ для абитуриентов сообщили в Новосибирске.

Проректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Владимир Ромашин высказался за введение обязательной сдачи ЕГЭ для выпускников колледжей. Об этом сообщает портал Infopro54.

Согласно законопроекту, рассматриваемому в Госдуме РФ, выпускникам колледжей будет запрещено поступать в вузы без результатов ЕГЭ, если их выбранная специальность не совпадает с ранее полученной квалификацией. Владимир Ромашин отметил, что такая инициатива поможет навести порядок в процессе отбора абитуриентов, исключив возможность обхода экзамена.

Он подчеркнул, что, например, выпускник, окончивший колледж по направлению «повар», не должен быть зачислен на экономический факультет без соответствующих результатов ЕГЭ.

По мнению Ромашина, принятие закона может снизить общий поток студентов в вузы, но в долгосрочной перспективе это положительно скажется на уровне подготовки специалистов и качестве высшего образования.