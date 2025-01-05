В Новосибирске пять человек травмированы в ДТП с двумя автомобилями

Авария произошла с двумя авто в Новосибирске.

Сегодня утром, 5 января 2025 года, в Октябрьском районе Новосибирска водитель Toyota Estima двигался по Гусинобродскому тракту со стороны Сада «Медик» в сторону улицы Зеленодолинская.

В результате мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado по причине того, что не справился с управлением.

«В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «Тойота Истима», четверо пассажиров автомобиля «Тойота Истима», – передали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Напомним, что стали известны районы Новосибирска, где чаще всего совершают убийства