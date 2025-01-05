В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж

Торжество в честь дня рождения Снежной бабы прошло в столице Сибири.

Вчера, 4 января 2025 года, парк «Арена» на левом берегу Оби стал центром празднования первого официального дня рождения Снежной бабы. Сотни горожан вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями собрались на весёлый зимний праздник.

Новосибирцы лепили снеговиков и снежных баб, украшая их красками и аксессуарами. Парк заполнили яркие и необычные снежные фигуры. Особым событием стало шоу новогодних игрушек, где прошли ростовые куклы в костюмах любимых персонажей.

Праздник завершился концертом и дискотекой.