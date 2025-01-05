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общество

В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Александр Свирщевский

Торжество в честь дня рождения Снежной бабы прошло в столице Сибири.

Вчера, 4 января 2025 года, парк «Арена» на левом берегу Оби стал центром празднования первого официального дня рождения Снежной бабы. Сотни горожан вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями собрались на весёлый зимний праздник.

Новосибирцы лепили снеговиков и снежных баб, украшая их красками и аксессуарами. Парк заполнили яркие и необычные снежные фигуры. Особым событием стало шоу новогодних игрушек, где прошли ростовые куклы в костюмах любимых персонажей.

Праздник завершился концертом и дискотекой.

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 9

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 14

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 15

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 16

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 17

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 18

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 19

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 20

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 21

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 22

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 23

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 24

Фото В Новосибирске с размахом отметили день рождения Снежной бабы. Фоторепортаж 25

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Валерия Митрохина
Журналист

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