В Новосибирской области за год совершено более 12 тысяч IT-преступлений

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано свыше 12 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Несмотря на внушительную цифру, это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Проблема IT-преступности остается одной из самых актуальных для региона. Чтобы снизить число таких правонарушений, полиция активно ведет профилактическую работу. Гражданам раздают памятки в МФЦ, ГИБДД и отделениях полиции, размещают предупреждающие материалы в торговых центрах, метрополитене и на объектах транспорта. В социальных сетях и на страницах организаций также регулярно публикуются рекомендации по безопасности в интернете.

Жителям региона напоминают: чтобы не стать жертвой киберпреступников, важно сохранять бдительность.

«Никогда не передавайте свои персональные данные незнакомым лицам, проверяйте сайты, на которых совершаются финансовые операции, и избегайте подозрительных ссылок», — выделили в МВД.