Жителям Новосибирской области рассказали, как помочь птицам от мазута в Анапе

О спасении птиц от мазута в Анапе рассказали новосибирцам.

В прошлом году 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров, из-за чего в Чёрное море попало около 2 400 тонн мазута. В результате сейчас волонтеры со всей страны активно очищают пляжи, а также помогают спасать загрязненных мазутом птиц и морских животных.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на председателя регионального отделения Союза охраны птиц России Елену Шнайдер, для работы на загрязненном побережье необходимы дополнительные силы и средства. Волонтеры обязательно должны позаботиться о своем здоровье, приобрести защитные респираторы, одноразовые халаты, прочные перчатки и резиновые сапоги. Важно соблюдать и ограничение по времени работы — не более трех часов на загрязненном участке.

Также поддержка возможна и дистанционно — сейчас предприниматели отправляют средства индивидуальной защиты, а жители могут заказать их через онлайн-сервисы для дальнейшей передачи добровольцам.