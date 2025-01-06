Рождественские богослужения будут охранять 11 тысяч спасателей

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска и Новосибирской области перешла в усиленный режим работы. В период рождественских торжеств безопасность сибиряков будут обеспечивать более десяти тысяч сотрудников регионального МЧС.

Пресс-релиз МАСС гласит — в связи с православным праздником подразделения МЧС переведены на усиленный режим работы, а для оперативного реагирования будет задействовано 1 300 единиц техники.

Кроме этого, за соблюдением пожарной безопасности во время богослужений будут 11 тысяч сотрудников экстренных служб.

В мероприятиях режима повышенной готовности будут задействованы также инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, пожарные и спасатели.

Напомним, «Сиб.фм» ранее информировал жителей региона о всех оперативных служб Новосибирской области к новогодним праздникам.