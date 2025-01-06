Избиение завуча, наплыв тараканов и грязные туалеты. Громкие инциденты в школах Новосибирска за 2024 год

Не обошлось без привлечения правоохранительных органов, часть эпизодов взял на личный контроль Александр Бастрыкин.

2024 год принес немало сюрпризов подрастающему поколению: школьники одного из учебных заведений едва не стали жертвами обрушения потолка, другого – едва не отравились блюдом из плесени. Сиб.фм собрал наиболее яркие эпизоды, случившиеся в средних общеобразовательных учреждениях в 2024 году.

Девочка получила травму головы

Ученица второго класса ударилась головой о колонну в новосибирской школе. Школьница с ограниченными возможностями поскользнулась на мокром полу и упала в школе № 216, где она обучается. На полное восстановление после получения травмы ушло около двух недель. Сына Екатерины случайно толкнули, и он ударился головой о дверь. После большого количества жалоб на перенаселённость прокуратура подала иск к городской администрации.

Угроза стрельбы

Неизвестный создал канал в Telegram с угрозой устроить стрельбу в школе №2 «Спектр» в Бердске 22 февраля, как отметил Сиб.фм. Он также опубликовал фото с оружием и инструкцию по сбору бомбы. Инцидент оказался злой шуткой.

Конфликт из-за поборов

В школе №199 произошёл инцидент, в результате которого родители устроили забастовку, требуя смены учителя. Родители учеников 1 «Б» жаловались на излишние требования по покупке рабочих тетрадей и чрезмерную загрузку домашними заданиями. Также они выразили недовольство из-за оставленной бутылки воды на каникулах, что привело к неприятному запаху в классе. Коллективные жалобы были направлены в департамент образования и прокуратуру.

Падение потолка

7 мая в школе Ленинского района Новосибирска посреди урока обрушился потолок, на счастье, никто не пострадал, но стресс испытали и дети, и их родители. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку содержания образовательного учреждения.

Избиение учеников

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку по факту избиения школьников в одном из учебных учреждений. По сведениям СМИ, третьеклассник напал на учащихся младших классов. Ситуация на контроле у прокуроров.

Упавшая стена

В общеобразовательной школе посёлка Пушной Черепановского района произошло обрушение части стены. Причина — повреждённая мягкая кровля, отчего стена второго этажа уничтожила часть кирпичной облицовки. Бастрыкин запросил отчёт о ходе и результатах расследования.

Избиение подростка

Инцидент случился в туалете школы №50, где один ученик избил сверстника. Нападавший требовал 4 тысячи рублей, позже цифра увеличилась до 12 тысяч. Затем он заставил подростка извиняться на коленях перед другим школьником. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.

Плесневелая еда

В столовой школы № 22 в Криводаново обнаружили плесневелые продукты. Родители пожаловались на качество еды и разместили фотографии на сайте Flamp, указав, что еда была невкусной и холодной. Прокуратура запустила проверку по жалобам.

Директор наказан за холод

В помещениях одной из школ Маслянинского района температура оказалась ниже 18 градусов, что нарушает санитарные нормы. Причины — отсутствие контроля, плохая регулировка отопления и состояние окон. Директор был вынужден оплатить штраф за небрежность к образовательному процессу.

Грязные туалеты и плохая еда

Жительница Новосибирска пожаловалась на состояние туалетов и питание в школе №192, отметив низкое качество питания и состояние помещений. Она сообщила в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», что 70% детей отказываются от еды. Сибирячка обратилась в различные инстанции.

Тараканы после дезинфекции

5 февраля в школе №137 в Новосибирске после дезинфекции тараканов 14 детей почувствовали недомогание, и многие обратились за медицинской помощью. Школу временно закрыли, но инцидент быстро уладился.

Избиение завуча

В 8:30 24 января 2024 года житель Чулыма проник в школу №9 и применил физическое насилие в отношении завуча. Он также повредил пост охраны и скрылся. Следователи ведут проверку.

Перелом руки

В марте этого года в одной из частных школ Новосибирска 11-летняя школьница повредила руку, которая застряла в дверной ручке во время перерыва. Медики диагностировали у девочки перелом, и ей потребовалась реабилитация. Председатель Следственного комитета Бастрыкин взял это дело под контроль.

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