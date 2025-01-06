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общество

Названы три самых опасных района Новосибирска

Pikabu.ru

Региональное МВД обнародовало рейтинг самых криминогенных районов столицы Западной Сибири.

По статистическим данным МВД Новосибирской области, лидерами по количеству зарегистрированных убийств и покушений на убийство стали Ленинский, Кировский и Октябрьский районы Новосибирска.

По версии региональных силовиков, основной причиной этих тяжких преступлений являются конфликты, возникающие между сибиряками на бытовой почве. При этом эксперты МВД уверяют, что подавляющее число убийств совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По мнению специалистов, заранее выявить предрасположенность к такого рода преступлениям практически невозможно, а жертвами могут стать люди разных возрастов, не зависимо от социального статуса.

Ранее «Сиб.фм» публиковал сведения об уровне преступности в Новосибирске.

#статистика #преступность #Новосибирск #гу мвд #криминал
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Оксана Чешенок
журналист

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