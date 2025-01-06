Названы три самых опасных района Новосибирска

Региональное МВД обнародовало рейтинг самых криминогенных районов столицы Западной Сибири.

По статистическим данным МВД Новосибирской области, лидерами по количеству зарегистрированных убийств и покушений на убийство стали Ленинский, Кировский и Октябрьский районы Новосибирска.

По версии региональных силовиков, основной причиной этих тяжких преступлений являются конфликты, возникающие между сибиряками на бытовой почве. При этом эксперты МВД уверяют, что подавляющее число убийств совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По мнению специалистов, заранее выявить предрасположенность к такого рода преступлениям практически невозможно, а жертвами могут стать люди разных возрастов, не зависимо от социального статуса.

Ранее «Сиб.фм» публиковал сведения об уровне преступности в Новосибирске.