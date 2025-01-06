Новосибирские взяточники набрали «откатами» более 200 миллионов рублей

Таков годовой итог хищений и махинаций в разных сферах жизни Новосибирской области.

Аппетиты сибирских взяткополучателей растут ежегодно вслед за ценами на товары и услуги. Так, сумма всех полученных «откатов» в 2024 году в нашем регионе превысила 232 млн рублей.

«Значительная их часть выявлена при противодействии взяточничеству в сфере миграции, обеспечения безопасности дорожного движения и исполнения уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях», цитирует начальника отдела прокуратуры региона по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексея Тивякова издание «РБК Новосибирск».

Что касается среднего размера взятки, то он остался прежним и держится на уровне 50 тысяч рулей. При этом число мелких «откатов» увеличилось в 3 раза.

Ранее «Сиб.фм» информировал читателей о том, как список казнокрадов пополнили региональные чиновники.