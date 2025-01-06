Рождество Христа отмечают тихо и смиренно – запреты одного из главных церковных торжеств

В отличие от шумной встречи Нового года, день рождения Иисуса Христа отмечается верующими смиренно и в кругу самых близких.
Особое значение православные россияне уделяют запретам в Рождество, поскольку глубоко верят, что несоблюдение традиций этого важного церковного дня грозит неудачами и бедами на весь предстоящий год.
Соблюдать или нет Рождественские каноны, решает каждый сам для себя. К самым строгим из них относятся:
· тяжелый физический труд;
· гадания и обряды;
· шитьё, вышивка, уборка и даже стирка;
· излишняя экономия в финансах;
· сквернословие;
· ссоры и конфликты;
· нежелание простить обидчиков.
А вот список богоугодных дел 7 января под силу любому человеку, несмотря на силу его веры:
· утром отправляйтесь в церковь;
· днём наденьте красивую, желательно новую одежду;
· покормите домашних животных лучше обычного;
· накройте богатый стол (траты, совершенные в этот день, в последствии вернутся в трехкратном размере);
· зажгите свечи (заранее возьмите их в церковной лавке);
· поздравьте родных и близких;
· отблагодарите детей, которые придут поздравить вас с Рождеством.
Сотрудники портала «Сиб.фм» сердечно поздравляют вас с Рождеством Христовым и желают божьей благодати в Новом 2025 году!
Отметим, ранее «Сиб.фм» предупреждал сибиряков о главных запретах Рождественского сочельника-2025.