Рождество Христа отмечают тихо и смиренно – запреты одного из главных церковных торжеств

В отличие от шумной встречи Нового года, день рождения Иисуса Христа отмечается верующими смиренно и в кругу самых близких.

Особое значение православные россияне уделяют запретам в Рождество, поскольку глубоко верят, что несоблюдение традиций этого важного церковного дня грозит неудачами и бедами на весь предстоящий год.

Соблюдать или нет Рождественские каноны, решает каждый сам для себя. К самым строгим из них относятся:

· тяжелый физический труд;

· гадания и обряды;

· шитьё, вышивка, уборка и даже стирка;

· излишняя экономия в финансах;

· сквернословие;

· ссоры и конфликты;

· нежелание простить обидчиков.

А вот список богоугодных дел 7 января под силу любому человеку, несмотря на силу его веры:

· утром отправляйтесь в церковь;

· днём наденьте красивую, желательно новую одежду;

· покормите домашних животных лучше обычного;

· накройте богатый стол (траты, совершенные в этот день, в последствии вернутся в трехкратном размере);

· зажгите свечи (заранее возьмите их в церковной лавке);

· поздравьте родных и близких;

· отблагодарите детей, которые придут поздравить вас с Рождеством.

Сотрудники портала «Сиб.фм» сердечно поздравляют вас с Рождеством Христовым и желают божьей благодати в Новом 2025 году!

Отметим, ранее «Сиб.фм» предупреждал сибиряков о главных запретах Рождественского сочельника-2025.