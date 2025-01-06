В бандероли из Новосибирска москвичи обнаружили взрывное устройство

На рентгене в почтовом отделении «Внуково-2» в Подмосковье в одной из посылок обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Отправитель опасной бандероли находится в Новосибирске.

Эта новость моментально облетела все новостные сайты в понедельник 6-го января. По информации ряда телеграмм-каналов, на рентгене в бандероли из Новосибирска сотрудники подмосковного почтового отделения рассмотрели гвозди и провода. Позднее в Сети появилось сообщение о обнаружении тротила.

Как водится в подобных случаях, сотрудников почты в спешном режиме эвакуировали на безопасное расстояние, а в здание вошли взрывотехники.

При обезвреживании подозрительной посылки из Новосибирска выяснилось, что внутри лежит коллекция монет эпохи СССР. Очертания на краях металлических денег напомнили гвозди и тонкие провода.

К счастью, всё завершилось благополучно.

Портал «Сиб.фм» ранее писал о том, как следы взрывчатых веществ обнаружили в мультиварке из новосибирского военкомата.