79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 00:02
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 00:02
пробки
1/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
вчера 22:00
общество проиcшествия

В бандероли из Новосибирска москвичи обнаружили взрывное устройство

Pikabu.ru

На рентгене в почтовом отделении «Внуково-2» в Подмосковье в одной из посылок обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Отправитель опасной бандероли находится в Новосибирске.

Эта новость моментально облетела все новостные сайты в понедельник 6-го января. По информации ряда телеграмм-каналов, на рентгене в бандероли из Новосибирска сотрудники подмосковного почтового отделения рассмотрели гвозди и провода. Позднее в Сети появилось сообщение о обнаружении тротила.

Как водится в подобных случаях, сотрудников почты в спешном режиме эвакуировали на безопасное расстояние, а в здание вошли взрывотехники.

При обезвреживании подозрительной посылки из Новосибирска выяснилось, что внутри лежит коллекция монет эпохи СССР. Очертания на краях металлических денег напомнили гвозди и тонкие провода.

К счастью, всё завершилось благополучно.

Портал «Сиб.фм» ранее писал о том, как следы взрывчатых веществ обнаружили в мультиварке из новосибирского военкомата.

#почта #Новосибирск #посылка
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в