В двух ДТП за одни сутки в Новосибирске пострадали восемь человек

Первое воскресенье нового 2025 года жители Новосибирска запомнят надолго. Две массовые аварии на городской дороге собрали «урожай» из восьми пострадавших. Первые подробности – ниже.

Первое ДТП датируется воскресным утром. В сводке ГАИ значится автомобиль Toyota Estima, который ехал по Гусинобродскому тракту в сторону улицы Зеленодолинской. Уйдя в неуправляемый занос, водитель попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу. Там-то он и врезался в бок Toyota Land Cruiser Prado.

Вместе с мужчиной в аварии пострадали четверо его пассажиров. Сейчас все пятеро находятся под контролем новосибирских медиков. О водителе второго автомобиля ГАИ не сообщает.

Второй дорожный инцидент произошёл в Заельцовском районе в результате перестройки «Газели» из правого в левый ряд в окрестностях дома № 77/1 по улице Кедровой. Манёвр с перемещением по полосам водителю «Газели» явно не удался, так как тяжёлую машину вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Hyundai Elantra.

Также, как и в первом случае, известна информация лишь о пострадавших из легковушки. Трое человек госпитализированы с различными повреждениями.

Ранее портал «Сиб.фм» делился с читателями подробностями массового ДТП в Новосибирске рядом с метро «Гагаринская».