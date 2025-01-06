В Новосибирск вернулся самолет из Усть-Каменогорска - казахстанская сторона не приняла российский борт

Искать политическую подоплёку отказа в посадке на территории Казахстана пассажиры не стали. Они возмущены задержкой полёта более чем на сутки.

По данным электронного тало воздушной гавани Новосибирска, рейс S7 5523 должен был вылететь в казахстанский Усть-Каменогорск 5 января в 10.20. Вылет откладывался несколько раз на небольшой отрезок времени.

Однако, когда борт всё-таки успешно долетел до аэропорта в Усть-Каменогорске, самолёт покружил над ним и развернулся в обратную сторону.

Приземлившись в новосибирском Толмачёво, рейс 5523 вновь был отложен. На этот раз до полудня 6 января. Питание и места в гостиницах пассажирам были предоставлены и обеспечены в полной мере.

По информации казахстанской стороны, борт из Новосибирска аэропорт этого промышленного города не смог принять из-за густого тумана и практически нулевой видимости.

Следим за развитием событий.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, как прокуратура Новосибирска разбирается в задержке омского самолёта.