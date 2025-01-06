В Новосибирске катастрофически не хватает дворников

Тройку самых дефицитных профессий в столице Западной Сибири возглавили дворники.

Согласно аналитическим расчётам российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, вслед за дворниками по мере убывания в рейтинге дефицитных профессий расположились врачи, повара, фармацевты, слесари, токари, медсестры, главврачи, автослесари и продавцы.

Но самая конкурентная и порой отчаянная борьба между работодателями нашего региона ведётся именно за дворников.

«На одну вакансию дворника приходится всего 0,5 резюме, при норме — 4 резюме на вакансию», гласит аналитическое заключение платформы по поиску работы hh.ru.

Подобная тенденция сохраняется уже несколько лет к ряду. Причину эксперты видят в «непрестижности» этой профессии для соискателей работы в России и в Новосибирской области, в частности.

По мнению руководителя пресс-службы hh.ru Сибирь Лилии Эсауленко, которым она поделилась в беседе с изданием «РБК-Новосибирск» сейчас есть масса других вариантов — работа курьерами, упаковщиками и комплектовщиками, производство, — где также сейчас большой выбор неквалифицированной работы.

Отметим, «Сиб.фм» ранее освещал проблему дефицит рабочих рук в регионе.