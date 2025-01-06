В Новосибирске на кассе супермаркета замечен сказочный персонаж

Горожане поделились с местным пабликом кадрами снятыми в одном из магазинов Новосибирска.

Кадры с кассиром в костюме сказочной Бабы Яги быстро разлетелись по Сети и собрали много лайков и комментариев от жителей Новосибирска.

Большинство из них отреагировали позитивно и убеждены, что подобные события в новогодний период лишь повышают праздничное настроение покупателей.

Были и те, кто счёл поступок кассира вызывающим и неуместным. Сколько людей, столько мнений, как говорится.

Отметим, что «Сиб.фм» ранее писал, какие сказочные персонажи ждут новосибирцев в новогодние праздники в 2025 году.