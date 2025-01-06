В Новосибирске произведено более миллиона тапочек

Этот показатель по производству обуви в Сибири побил рекорд прошлого 2024 года на 26 процентов.

По информации пресс-службы оператора государственной системы маркировки «Честный знак», в общем объёме производимой в нашем регионе обуви 56 % занимают именно тапочки.

Другие виды сибирской обуви оказались чуть ниже в рейтинге производства:

· сапоги -14%,

· галоши — 9%,

· сандалии — 6%,

· туфли и кроссовки — по 4%,

· ботинки — 3%.

Согласно сведениям портала «РБК-Новосибирск» со ссылкой на оператора госсистемы маркировки «Честный знак», за истекший год в Новосибирской области произведено 1,1 миллиона пар тапочек.

Для сравнения, общий объём произведённой в Сибири обуви в численном выражении составляет 1,8 миллиона пар. По мнению экспертов рынка, производство обуви в нашей области увеличилось на 19 %, что является рекордным показателем по Сибирскому Федеральному округу.

За нашим регионом следуют Томская область (второе место) и Омские обувщики (третья позиция).

Ранее портал «Сиб.фм» публиковал видеоролик в рамках проекта «Пульс города N» об истоках новосибирской промышленности.