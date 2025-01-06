В Новосибирске усиленные наряды уборочной техники работают в авральном режиме

Обильные снегопады на старте нового 2025 года заставили сибирских дорожников перейти на усиленный график работы.

Согласно данным министерства транспорта Новосибирской области, за одну смену наряды уборочной техники проходят по три сотни километров. Расчистка областных трасс и городских магистралей ведётся в непрерывном круглосуточном режиме.

«Ежедневно порядка от 700 до 800 единиц техники у нас на дороги выходит. За прошедшие сутки отработало 892 единицы. Всего объём техники максимально возможный на дорогах 1367 единиц. Есть договоры с разными сельхозпредприятиями, которые в случае тяжёлых условий готовы будут предоставить дополнительную технику», – сообщил местным СМИ министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

За городом на особом контроле министерства дороги, ведущие в Казахстан, Томскую и Кемеровскую области, а внутри Новосибирска – вывоз снега, подсыпка, прометание улично-дорожной сети и тротуаров в центре и в спальных районах.

По обновлённым данным мэрии, за минувшие сутки с дорог Новосибирска вывезли почти 11 тысяч кубометров снега. Несмотря на прекращение обильных снегопадов, авральный режим продлён до 8 января.

«Сиб.фм» ранее писал, как в Новосибирске прокуратура контролирует качество уборки дорог от снега и льда.