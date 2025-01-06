В Новосибирской области появилось три новых миллионера

Сразу три жителя Новосибирской области стали обладателями миллионных лотерейных выигрышей.

Новогодний тираж государственной лотереи стал самым результативным для сибиряков. В общая сумма денежных выигрышей в нашем регионе в первый день нового 2025 гола составила почти 60 миллионов рублей.

Среди счастливчиков оказалось и три миллионера. Одна из них уроженка Новосибирска по имени Ксения рассказала представителям региональных СМИ, что на всякий случай купила сразу пять лотерейных билетов за компанию с друзьями и даже забыла о розыгрыше.

Девушка сильно удивилась, когда получила сообщение о выигранном миллионе от организаторов розыгрыша. Ксения не стала медлить с оформлением выигрыша, хотя по правилам победителям отводится целая тысяча дней Победители могут забрать свой выигрыш в розничных точках продажи билетов в течение тысяча дней с даты тиража на то, чтобы забрать свои деньги.

Отметим, что в этом же праздничном тираже главный приз размером в миллиард рублей забрал житель Сахалинской области.

Ранее портал «Сиб.фм» назвал топ-5 выигрышей в лотерею в Новосибирске.