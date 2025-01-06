Рождественские морозы в Новосибирске отменяются

Сибирякам рассказали о погодных условиях «рождественской» недели.

По единодушному мнению сибирских синоптиков, новая январская неделя с 6 по 12 января нового 2025 года станет едва ли не самой тёплой за истекшие три года наблюдений за погодой в Новосибирской области.

Начавшиеся в финале 2024 года обильные снегопады грозят перейти в затяжную стадию. По сведениям популярного погодного ресурса «Яндекс.Погода», самое значительное количество снега выпадет в столице нашего региона в период с 8 по 12 января.

Не станет исключением и классическое сочетание снежных осадков с повышением температуры атмосферного воздуха:

· 6 и 7 января – от 8 днём до 11 градусов ночью;

· 8 и 9 января – от 6 днём до 10 ночью;

· 10, 11 и 12 января – от 7 днём до 12 ночью.

По предварительным расчётам сибирских синоптиков, шесть из семи дней новой январской недели станут снежными и тёплыми в Новосибирской области.

Ранее «Сиб.фм» публиковал прогноз погоды на январь-2025 в Новосибирске.