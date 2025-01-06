Жителей Новосибирска предупредили о главных запретах Рождественского сочельника-2025

Канун Рождества или Рождественский сочельник является знаковым днём у православных верующих. Особое значение огни придают запретам этого предпраздничного периода.

Навечерие Рождества Христова и последний день Рождественского поста приходится традиционно на 6 января. В новом 2025 году он совпал с понедельником.

По устойчивому мнению верующих, приготовление к Рождеству, одному из самых светлых и радостных христианских праздников, требует особого соблюдения строгих традиций и канонов.

Из богоугодных деяний этого дня православные выделяют духовную и телесную подготовку к предстоящему торжеству:

- соблюдение поста (приготовление «сочива» — постной пшеничной или рисовой кашу с мёдом);

- очищение мыслей (простить обидчиков, помириться со всеми, с кем были в ссоре);

- формирование гармоничного расположения духа посредством искренней молитвы.

Но более трепетно верующие относятся к запретам Рождественского Сочельника:

· не есть до завершения в православных храмах в Божественной литургии с Вечерней;

· нельзя оставить колядующих без гостинцев — весь год будут преследовать проблемы со здоровьем и деньгами;

· нельзя уходить далеко от дома, иначе можно провести предстоящий год вдали от близких людей;

· запрещено делать уборку и заниматься тяжёлым трудом — привлечёшь в жизнь несчастья и лишишься удачи.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее писал о погоде в преддверие Рождества-2025.