Жителей Новосибирска предупредили о главных запретах Рождественского сочельника-2025

Канун Рождества или Рождественский сочельник является знаковым днём у православных верующих. Особое значение огни придают запретам этого предпраздничного периода.
Навечерие Рождества Христова и последний день Рождественского поста приходится традиционно на 6 января. В новом 2025 году он совпал с понедельником.
По устойчивому мнению верующих, приготовление к Рождеству, одному из самых светлых и радостных христианских праздников, требует особого соблюдения строгих традиций и канонов.
Из богоугодных деяний этого дня православные выделяют духовную и телесную подготовку к предстоящему торжеству:
- соблюдение поста (приготовление «сочива» — постной пшеничной или рисовой кашу с мёдом);
- очищение мыслей (простить обидчиков, помириться со всеми, с кем были в ссоре);
- формирование гармоничного расположения духа посредством искренней молитвы.
Но более трепетно верующие относятся к запретам Рождественского Сочельника:
· не есть до завершения в православных храмах в Божественной литургии с Вечерней;
· нельзя оставить колядующих без гостинцев — весь год будут преследовать проблемы со здоровьем и деньгами;
· нельзя уходить далеко от дома, иначе можно провести предстоящий год вдали от близких людей;
· запрещено делать уборку и заниматься тяжёлым трудом — привлечёшь в жизнь несчастья и лишишься удачи.
Напомним, портал «Сиб.фм» ранее писал о погоде в преддверие Рождества-2025.