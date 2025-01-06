Жители Новосибирска завозят вирусы из Таиланда и Индии

Сибирские туристы стали переносчиками редких инфекций. Врачи бьют тревогу.

Новосибирские медики вынуждены бороться с редкими опасными инфекциями, которые попадают на территорию нашего региона через туристов, посещающих страны Африки, Индию и Таиланд. Игнорируя меры предосторожности, сибиряки заражаются и становятся переносчиками экзотических инфекций.

Ситуацию осложняет отсутствие в пределах региона специфического лечения, к примеру, для лихорадки Денге. Конечно, медики активно ищут пути облегчения симптомов, применяют болеутоляющие и антигистаминные препараты.

Однако каждый год случаи заражения редкими и опасными инфекциями продолжают фиксироваться в Новосибирской области. Так, по сведениям регионального управления Роспотребнадзора, в финале ушедшего 2024 года, количество таких инцидентов достигло восьми.

Ранее «Сиб.фм» писал о главных вирусах на территории Новосибирской области.