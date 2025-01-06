Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Рождественский сочельник 6 января

6 января, в день Рождественского сочельника, новосибирцам объяснили, что нельзя и, наоборот, нужно делать в этот важный день.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сочельник завершает 40-дневный пост и готовит верующих к Рождеству. В этот день принято готовить постные блюда, особенно сочиво, мириться с обидами, проявлять сострадание и собираться за общим столом. После захода солнца и до появления первой звезды следует сохранять мир в семье, посетить церковную службу и, по возможности, колядовать.

Однако есть и свои ограничения — в этот день не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой, шумными застольями и употреблением алкоголя. Также не стоит ссориться, плакать или говорить негативно, так как считается, что настроение сочельника определяют атмосферу всего будущего года. Избегайте начинать тяжёлую работу, рукоделие, а также проводить свадьбы.

Напомним, что в Новосибирске ожидается магнитная буря с 5 на 6 января