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общество

Для школьников из Новосибирской области подняли минимальные баллы по ЕГЭ

Фото: freepik.com

Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные министерству, в 2025/26 учебном году.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, минимальные баллы следующие:

• русский язык, математика, литература, география — 40 баллов;

• физика, биология, химия — 39 баллов;

• история — 36 баллов;

• иностранный язык — 30 баллов;

• информатика — 44 балла;

• обществознание — 45 баллов.

Изменения коснулись баллов по математике и истории: в 2024/2025 учебном году для поступления требовалось набрать 39 баллов по математике и 35 — по истории.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2024 году ЕГЭ в регионе сдавали 14 127 человек, в том числе 13 038 выпускников текущего года. В Новосибирске 100 баллов на экзаменах набрали 141 выпускник, из которых пять — выпускники прошлых лет (в 2023 году таких было 93). Девять человек показали максимальный результат по двум предметам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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