Новосибирская область оказалась внизу рейтинга стоимости бананов

Росстат обнародовал свежие данные о средней цене за килограмм бананов в Сибирском федеральном округе.

Бананы, как очень популярный у сибиряков продукт, является одним из основных ценообразующих факторов. Потому за их стоимостью зорко следят эксперты Росстата.

«По последним данным Росстата, цены на бананы в России продолжают расти. В октябре текущего года средняя стоимость этого фрукта составила 143,4 рубля за килограмм. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда бананы можно было приобрести за 97,7 рублей за килограмм», — пишет издание runews24.ru.

В ежегодный региональный рейтинг от Росстата входят десять областей Сибирского федерального округа. Новосибирская область с ценой 157 рублей 50 копеек за кило бананов оказалась на 8-м из 10-и мест.

Возглавила рейтинг Иркутская область, жители которой платят за банановый килограмм в среднем 193,29 рубля.

Напомним, портал «Сиб.фм» ранее сообщал, как новосибирские магазины замораживают цены на продукты первой необходимости.