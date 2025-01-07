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общество

Парки Новосибирска 7 января-2025 превратятся в Рождественские квизы

Фото: Сиб.фм / Александр Свирщевский

Жителям Новосибирска рассказали, как можно провести Рождественский день всей семьей на свежем воздухе.

Городские власти столицы Западной Сибири в праздничный день 7 января нового 2025 года организовали в крупных парках «Рождественские квизы».

В рамках увлекательной и познавательной игры прозвучат вопросы о новогодних и рождественских традициях, интересные факты о культурных обычаях и увлекательные логические задачки.

Самые активные участники викторины на свежем воздухе станут обладателями рождественских подарков.

По информации мэрии Новосибирска, местом проведения «Рождественских квизов» станут городские парки:

· «Сосновый бор», «Берёзовая роща», «Первомайский» и «Затулинский» в 12 часов;

· «Центральный», «У моря Обского», «Бугринская роща», «Заельцовский» и имени С. М. Кирова в 15 часов.

Полную программу праздничных мероприятий на все школьные каникулы ранее опубликовал «Сиб.фм».

#каникулы #развлечения #Новый год #Новосибирск #рождество #программа
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Оксана Чешенок
журналист

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