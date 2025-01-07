Погибших жителей Новосибирска хоронили в общих могилах после взрыва на улице Шекспира

В конце ноября 2024 года в Новосибирске огласили обвинительный приговор по делу о взрыве дома на улице Линейной.

На фоне этого события жители города вспомнили другие трагедии, связанные со взрывами газа.

Одной из первых крупных катастроф стал взрыв газа в доме на улице Шевченко в 1970 году. В результате происшествия погибли 16 человек, еще 13 получили травмы.

Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при газификации дома. Центральная часть здания была полностью разрушена.

Многие документы погибших сгорели, из-за чего некоторых жертв хоронили в общих могилах без указания дат рождения и смерти. Случай долгое время не получал широкой огласки, но остался в памяти очевидцев и родственников пострадавших.