Повышение пенсий и маткапитала: что ждет россиян в январе 2025 года

С 1 января 2025 года начнут действовать изменения в социальной сфере.

Пенсионный и социальный фонд России (СФР) опубликовал памятку с основными нововведениями на своем официальном сайте.

1. Индексация страховых пенсий

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Увеличится стоимость пенсионного коэффициента (с 133,05 до 142,76 руб.) и фиксированная выплата (с 8134,88 до 8728,73 руб.). Индексация будет применяться к установленному размеру пенсии, учитывающему все предыдущие изменения.

2. Изменение выплат по уходу за нетрудоспособными

Выплаты за уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы будут преобразованы в надбавку к страховой пенсии.

3. Новые требования для выхода на пенсию

С 2025 года для назначения страховой пенсии понадобится не менее 30 пенсионных коэффициентов.

4. Индексация социальных выплат

С февраля увеличатся выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и другим категориям, а также стоимость набора социальных услуг.

5. Повышение детских пособий

Изменятся размеры детских пособий, зависящие от прожиточного минимума. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 68 995,48 руб.

6. Индексация материнского капитала

Размер материнского капитала будет определен в феврале по данным инфляции. Прогнозируемые суммы: 676 398,58 руб. на первого ребенка, 893 835,55 руб. на второго.

7. Реабилитация ветеранов СВО

Ветераны СВО смогут ежегодно проходить реабилитацию и санаторное лечение.

8. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации

Появится возможность получения средств реабилитации через электронные сертификаты.

9. Упрощение получения пособия на погребение

Пособие можно будет оформить в «едином окне» фонда или через портал госуслуг.