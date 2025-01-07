Православные христиане Новосибирска отметили Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января православные верующие Новосибирска приняли участие в торжественных богослужениях, посвященных Рождеству Христову.

Этот праздник является одним из главных событий церковного календаря, знаменуя рождение Иисуса Христа.

После ночных богослужений начались Святки — двенадцать праздничных дней, в течение которых принято поздравлять близких, посещать друзей и делиться радостью праздника. В это время многие следуют традиции колядования: дети и молодёжь исполняют рождественские песни, посещая дома, а хозяева угощают их сладостями и выпечкой.

Важной частью празднования остаётся посещение храма и молитва. Верующие обращаются к Богу с просьбами о благословении и благодарят за прошедший год. Праздник Рождества Христова наполнен духовным смыслом и соблюдением многовековых традиций.