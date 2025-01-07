«Радио Дача» дарит столик на двоих с приятным депозитом на вечеринку «Disco Дача»

«Радио Дача» представляет! Disco-пятница, Disco-танцы, Disco-настроение — всё это на «Disco-вечеринке Радио Дача»! Как известно, любимые песни повышают настроение, снимают напряжение, а также стимулируют гормоны счастья.

Проверить это можно уже десятого января в баварском клубном ресторане «Максимилианс»!

В этот вечер для гостей мероприятия — только любимые музыкальные хиты, живая музыка, конкурсы и, конечно, подарки!

Всеми любимые и знакомые мелодии, яркие и заводные ритмы disco, хорошее настроение, веселье и танцы — все это «Disco Дача»!

Выиграть стол на двоих с депозитом 3000 рублей или пригласительные билеты можно в официальной группе «Радио Дача 106.7 FM» «Вконтакте».

Запрещено для детей.

ООО "Выбери Радио"

ИНН: 7708600939

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