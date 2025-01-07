Сибиряки-миллионеры 2025 разбогатели за одну ночь

В Новосибирской области в первые дни нового 2025 года появилось сразу три миллионера. Как удалось разбогатеть нашим землякам всего за одну ночь, читайте ниже.

Новогодняя ночь трём жителям Новосибирска запомнится не просто надолго, а на всю жизнь. Мало кому выпадет шанс стать миллионером всего за одну ночь.

Значительно пополнить свой семейный бюджет сибиряки смогли благодаря своей удачливости. Они стали обладателями миллионных выигрышей новогоднего тиража гослото.

Утром 1 января наступившего 2025 года они узнали о своей прибыли через SMS-уведомление от организаторов. Таких «лотерейных миллионеров» по всей России зафиксировано уже 90. Среди них и житель Сахалина выигравший миллиард рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал о юристе из Новосибирска, который не знает на что потратить лотерейный миллион.