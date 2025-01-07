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вчера 23:56
проиcшествия

Смертельное ДТП произошло на Ипподромской в Новосибирске

Фото: ГАИ по Новосибирской области

На Ипподромской улице в Новосибирске вечером 7 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска, инцидент произошёл в 21:10. Водитель автомобиля Toyota Celica не справился с управлением, что привело к столкновению с тремя автомобилями, стоящими на развороте.

В результате аварии пострадали четыре человека. Все они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель Toyota Celica скончался в больнице.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото Смертельное ДТП произошло на Ипподромской в Новосибирске 2

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Игорь Кириченко
Журналист

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