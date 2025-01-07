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07 января, 22:31
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общество

Снегопад и километровые пробки: жительница Новосибирска показала обстановку в Шерегеше

Фото: АСТ-54 / ВК

Жительница Новосибирска опубликовала видеозапись, демонстрирующую текущие условия в Шерегеше.

На кадрах видно, что регион сталкивается с затруднениями из-за двухдневного снегопада, закрытых подъёмников и больших очередей на мероприятия. Об этом сообщает группа АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на сложные погодные условия и пробки, туристы продолжают посещать курорт.

«Ни километровые пробки, ни двухдневный снегопад и закрытые подъёмники, ни огромные очереди на все классные движухи — ничего не остановит нас!» — написала девушка в соцсетях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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