Цены на красную рыбу в Новосибирской области выросли на 16% за год

В Новосибирской области за год цены на рыбу семейства лососевых увеличились на 16%, достигнув в среднем 751 рубля за 500 граммов. При этом спрос на рыбу снизился на 10%.

Среди видов рыбы сильнее всего подорожала нерка — её цена выросла на 21%, составив 891 рубль за полкило. Однако спрос на неё увеличился на 26%. Цены на кижуч поднялись на 18% до 577 рублей, при этом спрос сократился на 6%. Форель подорожала на 14%, её цена достигла 826 рублей, спрос уменьшился на 22%. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

Сёмга выросла в цене на 13%, составив 950 рублей за 500 граммов, при снижении спроса на 30%. Горбуша подорожала на 10%, до 404 рублей, спрос на неё упал на 17%.

По данным Контур.Маркета, в России в целом цены на красную рыбу увеличились на 15%, до 708 рублей за 500 граммов. В некоторых регионах рост цен на отдельные виды рыбы достигал 20–30%.

Основной причиной увеличения стоимости называют рост затрат на логистику и снижение объемов вылова лососевых. В 2024 году в России добыли 373,5 тыс. тонн рыбы, что на 38,7% меньше уровня предыдущего года.