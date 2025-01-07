В Новосибирске начнется подготовка территории для продления парка «Арена» у нового ЛДС

В Новосибирске в 2025 году начнется подготовка территории для продления парка «Арена» у нового ЛДС. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В рамках реализации проекта предусмотрены мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок и сбору случайного мусора.

На территории уже установлены посты охраны и шлагбаумы для предотвращения заезда автомобилей. Также планируется размещение информационных стендов.

На 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы запланировано продолжение работ по текущему содержанию территории и разработка дизайн-проекта второй очереди комплексного развития «Усть-Тула» в Левобережной пойме реки Оби в Кировском районе города.