В Новосибирске объявили конкурс на разработку первого этапа продления Дзержинской линии метро

Власти Новосибирска готовы потратить 2,9 млрд рублей на реализацию первого этапа продления Дзержинской линии метрополитена.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит разработать проект левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща». Протяженность тоннеля составит примерно 528 метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 января 2025 года. На выполнение работ отведено 300 дней с момента подписания контракта.