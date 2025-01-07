В Новосибирске опубликованы кадры Рождественской службы в храмах

Столица Западной Сибири празднует крупнейшее православное торжество – Рождество Христово. Традиционные мероприятия начались с всенощных бдений и продолжились до рассвета. Ниже – самые яркие кадры, сделанные в разных храмах Новосибирска нашими фоторепортёрами.

Центром празднования Рождества Христова в Новосибирске на протяжение многих лет является крупнейший Вознесенский собор. Его посетили сотни сибиряков.

Самые стойкие отстояли Божественную литургию, которая длилась несколько часов. Её возглавил митрополит Никодим. Также он провёл литию и освящение хлебов.

Все церковные Рождественские ритуалы считаются таинством святой ночи. Для тех, кто не смог с 6 на 7 января посетить городские храмы, портал «Сиб.фм» подготовил фоторепортаж.

Ранее «Сиб.фм» публиковал снимки Божественной литургии-2025 в режиме реального времени.