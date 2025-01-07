В Новосибирске растёт число уголовных дел о взяточничестве

Региональный Следком поделился с сибиряками неутешительными годовыми выводами о повышении коррумпированности всех сфер жизни Новосибирской области.

Годовой анализ уголовных дел, взятых в производство региональным Следкомом отразил тревожную тенденцию нарастания числа обвинений во взяточничестве.

«В 2024 году наблюдается рост — на 6,3% — доли уголовных дел, связанных со взяточничеством. В этом году из общего числа дел доля уголовных дел, направленных в суд и связанных со взяточничеством, составляет 58%», цитируют пресс-службу Следственного Управления СКР по региону наши коллеги из «РБК Новосибирск».

По мнению экспертов Следкома, самыми коррумпированными сферами жизни Западной Сибири на протяжении нескольких лет остаются строительная, образовательная, правоохранительная, миграционная сферы, а также сфера госзакупок.

При этом фигурантами уголовных дел о взятках чаще всего, становятся депутаты, чиновники и стражи правопорядка.

Отметим, ранее «Сиб.фм» писал, что Следком назвал сферы с высоким уровнем коррупции в Новосибирской области.