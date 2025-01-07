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вчера 22:30
общество

В Новосибирске выставили на продажу белых котят сибирской породы

Фото: Авито

На платформе Avito появилось объявление о продаже белых котят сибирской кошки.

Их стоимость начинается от 45 тысяч рублей при условии, что питомцев берут в качестве домашних любимцев. Цена варьируется в зависимости от окраса и других качеств котенка.

В объявлении также указано, что котята доступны как для содержания дома, так и для разведения, при этом стоимость для разведения оговаривается отдельно.

Представительница питомника «iz Lukomoriay» Елена отметила преимущества белых кошек, упомянув их положительное влияние на атмосферу в доме.

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Игорь Кириченко
Журналист

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