В Новосибирской области проиндексированы пенсии на 7,3%

В 2025 году в Новосибирской области проведена индексация пенсий на 7,3%. Повышение затронуло всех пенсионеров.

Средний размер пенсий неработающих пенсионеров увеличился на 1,8 тысячи рублей и составил 24,5 тысячи рублей.

Также индексация коснулась работающих пенсионеров. Их выплаты выросли в среднем на 1,6 тысячи рублей. Впервые за длительное время индексация затронула эту категорию получателей.

Минимальный размер пенсии в регионах зависит от прожиточного минимума. В Новосибирской области он составляет 14 945 рублей. Пенсионерам, чья пенсия ниже этой суммы, выплачивается региональная доплата.