79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 17:41
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
07 января, 17:41
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 16:30
общество

В Новосибирской области требуют ужесточить приговор экс-прокурору Турбину

Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово получил повторную жалобу от Генеральной прокуратуры на приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.

В мае 2024 года Центральный районный суд Новосибирска признал Андрея Турбина виновным в получении крупной взятки. По данным следствия, за 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов он обещал помощь в переквалификации обвинения на более мягкую статью и предоставление информации о ходе расследования. Ему назначили четыре года лишения свободы и штраф в размере 15,2 миллиона рублей.

Посредником в деле выступил предприниматель Сергей Белоус, который получил условный срок в три года и штраф в 9,167 миллиона рублей.

Генеральная прокуратура сочла приговор слишком мягким. В октябре 2024 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию обвинения, оставив первоначальное решение без изменений.

Теперь Генпрокуратура требует пересмотра дела в кассационном порядке. Какое решение примет суд, пока неизвестно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в