В Новосибирской области требуют ужесточить приговор экс-прокурору Турбину

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово получил повторную жалобу от Генеральной прокуратуры на приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.

В мае 2024 года Центральный районный суд Новосибирска признал Андрея Турбина виновным в получении крупной взятки. По данным следствия, за 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов он обещал помощь в переквалификации обвинения на более мягкую статью и предоставление информации о ходе расследования. Ему назначили четыре года лишения свободы и штраф в размере 15,2 миллиона рублей.

Посредником в деле выступил предприниматель Сергей Белоус, который получил условный срок в три года и штраф в 9,167 миллиона рублей.

Генеральная прокуратура сочла приговор слишком мягким. В октябре 2024 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию обвинения, оставив первоначальное решение без изменений.

Теперь Генпрокуратура требует пересмотра дела в кассационном порядке. Какое решение примет суд, пока неизвестно.