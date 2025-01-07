В зоопарке Новосибирска показали новорожденных тамаринов

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило посетительница Анна Новикова запечатлела подросших малышей императорских тамаринов.

Снимки, на которых детеныши изучают окружающий мир, но остаются неподалеку от семьи, были опубликованы в интернете.

Детеныши, которых назвали Чук и Гек, появились на свет в сентябре. Они остались без матери, и выкармливанием малышей занимались сотрудники зоопарка, используя молочную смесь. При этом детенышей не изолировали от семьи — в дневное время они находились в вольере вместе с остальными тамаринами, но физического контакта между ними не было.

Через 49 дней малышей начали выпускать к стае. Как рассказала зоолог Мария Васенина, отец и другие члены группы стали проявлять заботу о Чуке и Геке, что помогло детенышам адаптироваться в семье.