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вчера 23:27
общество

В зоопарке Новосибирска показали новорожденных тамаринов

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило посетительница Анна Новикова запечатлела подросших малышей императорских тамаринов.

Снимки, на которых детеныши изучают окружающий мир, но остаются неподалеку от семьи, были опубликованы в интернете.

Детеныши, которых назвали Чук и Гек, появились на свет в сентябре. Они остались без матери, и выкармливанием малышей занимались сотрудники зоопарка, используя молочную смесь. При этом детенышей не изолировали от семьи — в дневное время они находились в вольере вместе с остальными тамаринами, но физического контакта между ними не было.

Через 49 дней малышей начали выпускать к стае. Как рассказала зоолог Мария Васенина, отец и другие члены группы стали проявлять заботу о Чуке и Геке, что помогло детенышам адаптироваться в семье.

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Игорь Кириченко
Журналист

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