Зачем Ленин уничтожил православие в Сибири и по всему Союзу?

Начиная с 1920 года русскую православную веру коммунисты и комсомольцы тщательно унижали и выставляли как невежественный пережиток прошлого.

Богоборческие кружки, антирождественские вечера и пляски, антирелигиозные спектакли и инсценировки– всего лишь малая толика изощрённых «зверств», учинённых над верующими россиянами в период становления Советской власти.

По воспоминаниям очевидцев, коммунисты на Рождество у храмов устраивали демонстрации с пародиями на крестные ходы. Это были факельные шествия, на которых вместо хоругвей богоборцы несли карикатурные плакаты и чучела Христа, священников и св. Николая. По завершению этого фиглярства они демонстративно сжигали чучело Иисуса на главной площади населённого пункта.

В 1929 году советское правительство решило усилить борьбу с православием и Рождество официально перестало быть выходным. Кроме этого, рождественские ели были объявлены «поповскими» деревьями – за их установку в доме полагался штраф в сто рублей или принудительные работы.

Спустя три года, в 1932-м была объявлена масштабная пятилетка по искоренению православной веры с советской земли. В её рамках были разрушены практически все храмы (к 1939 году в России осталось всего сотня действующих церквей), убито около 45 тысяч русских священников, сожжены сотни тысяч икон.

«За годы репрессий пострадало 110 тысяч священников, 100 тысяч монахов и 330 тысяч верующих мирян», гласят записи церковных, партийных архивов и архивов ФСБ.

Однако в российской глубинке православие ушло в подполье и сохранило древние традиции. Хранителями веры в этот период стали старушки и пожилые женщины – они прятали иконы и тайно крестили младенцев, если священника отправляли в трудовой лагерь.

При этом Рождественский пост, Сочельник и само Рождество Христово верующие россияне старались соблюдать даже в самые страшные годы репрессий. Лучше всего это получалось сделать в глухих деревнях Новосибирской области.

Только пройдя все эти испытания наша страна поняла, что именно православная вера сплотила русский народ, сделал его единым и непобедимым.