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общество

Житель Новосибирской области сгорел в собственном доме 7 января 2025

Фото: sib.fm

В Рождественский сочельник с 6 на 7 января в деревне Казаково Коченевского района НСО загорелся частный дом. К сожалению, есть погибший.

Пожарные расчёты прибыли на место возгорания согласно регламенту.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в Казаково дом горел по всей площади. На локализацию возгорания спасателям потребовалось 22 минуты, на подавление открытого огня – еще 25 минут. Всего огонь повредил 49 квадратных метров жилища», сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

К спасательным работам огнеборцы приступили незамедлительно. К сожалению, внутри горевшего жилья они обнаружили мужчину без признаков жизни.

В настоящий момент эксперты регионального МЧС устанавливают причину пожара, унесшего жизнь человека.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Рождественскую новь на территории Новосибирской области произошло 9 пожаров.

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, как 13 пожаров произошли в Новосибирской области в пятницу 13-го.

#пожары #Новый год #Новосибирск #рождество #происшествие #ГУ МЧС #МЧС, спасатели
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Оксана Чешенок
журналист

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