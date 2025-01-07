Житель Новосибирской области сгорел в собственном доме 7 января 2025

В Рождественский сочельник с 6 на 7 января в деревне Казаково Коченевского района НСО загорелся частный дом. К сожалению, есть погибший.

Пожарные расчёты прибыли на место возгорания согласно регламенту.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в Казаково дом горел по всей площади. На локализацию возгорания спасателям потребовалось 22 минуты, на подавление открытого огня – еще 25 минут. Всего огонь повредил 49 квадратных метров жилища», сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

К спасательным работам огнеборцы приступили незамедлительно. К сожалению, внутри горевшего жилья они обнаружили мужчину без признаков жизни.

В настоящий момент эксперты регионального МЧС устанавливают причину пожара, унесшего жизнь человека.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Рождественскую новь на территории Новосибирской области произошло 9 пожаров.

Ранее портал «Сиб.фм» писал о том, как 13 пожаров произошли в Новосибирской области в пятницу 13-го.