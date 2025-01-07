Жители Новосибирской области смогут наблюдать Венеру 10 января

В пятницу, 10 января, жители Новосибирской области смогут увидеть планету Венеру в небе.

Это станет возможным благодаря наибольшей восточной элонгации — максимальному удалению Венеры от Солнца в восточном направлении.

Астрономы отмечают, что в этот период планета будет хорошо видна, так как она окажется далеко от ярких солнечных лучей, что обеспечит более продолжительное время наблюдения. В течение почти трех часов жители региона смогут наблюдать Венеру.

Однако, по словам специалистов, наблюдения будут возможны только в определенный промежуток времени, так как к утру планета станет размыта восходящими потоками воздуха, и ее очертания будут нечеткими. Лучшие условия для наблюдений будут, когда Венера окажется высоко в небе.