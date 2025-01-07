Жителям Новосибирска пообещали вернуть сетевые поездки с 7 февраля 2025

Переход к новой системе оплаты проезда в общественном транспорте столицы Западной Сибири лишил возможности держателей Единой карты совершать привычные сетевые поездки на новосибирских троллейбусах, трамваях и в метро.

На днях горячая линия «Сбертройки» оповестила горожан о возвращении этой опции. По заверениям экспертов этой платформы, на «Тройке» сетевые поездки станут доступными уже с 7 февраля, но на новых условиях.

Напомним, ранее держатели ЕТК (единой транспортной карты) при пересадке с троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай в течение часа, совершали вторую поездку абсолютно бесплатно. Сейчас опция не доступна, так как новое оборудование тестируется и синхронизируется с базой данных, а на это требуется около пяти недель.

Чтобы возобновить эту привычную схему проезда с 7 февраля 2025 года держателям новой карты «Тройка» нужно привязать её к «Карте жителя Новосибирской области».

При этом станут доступными и новые опции — срок действия скидки увеличится с 60 до 90 минут, а вместо одной пересадки можно будет сделать две.

Ранее «Сиб.фм» пояснял, что нужно знать новосибирцам о новых транспортных картах.