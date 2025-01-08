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общество

Автобус «Усть-Каменогорск — Новосибирск» с пассажирами сломался на трассе

Фото департамента полиции Восточно-Казахстанской области

7 января в час ночи на трассе в районе Шемонаихи произошла поломка автобуса, следовавшего из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

В автобусе находились 46 пассажиров, включая детей.

Один из пассажиров сообщил об инциденте в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов прибыли на место. Пассажиров эвакуировали в здание Шемонаихинского колледжа, где им предоставили возможность согреться и отдохнуть.

Неисправность автобуса была устранена, и транспорт продолжил движение. Пассажиры продолжили свой путь после оказания необходимой помощи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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